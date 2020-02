Nueva Zelanda registra el primer paciente contagiado con coronavirus

Escuchar Nota

"Aunque tenemos nuestro primer caso de Covid-19, las posibilidades de brote comunitario siguen siendo bajas", dijo el ministerio en un comunicado.



"Se les aconsejó que buscaran atención médica y acudieron al departamento de emergencias del Auckland City Hospital ese mismo día. Todos llevaban máscaras a su llegada. Como resultado de los síntomas del individuo y el historial de viaje, fueron admitidos y examinados", indicó.

El Ministerio de Salud deen un hombre que recientemente regresó de un viaje a Irán.El paciente, de unos 60 años, dio positivo a la prueba de Covid-19, indicó Ministerio de Salud, y agregó que está siendo tratado en el Auckland City Hospital y su condición está mejorando.La persona llegó a Nueva Zelanda el miércoles en el vuelo EK450 de Emirates desde Teherán, a través de Bali, de acuerdo con el diario The New Zealand Herald., dijo un portavoz del Ministerio de Salud., agregó.Los funcionarios de salud pública han comenzado a rastrear el historial de contactos del paciente y evaluarán a los miembros de su familia para comprobar si no están infectados con el virus.