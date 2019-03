Nuevamente Parlamento británico rechaza Brexit de May

El Parlamento británico rechazó por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el 29 de marzo.La propuesta recibió este martes 391 votos en contra y 242 a favor en la Cámara de los Comunes.La decisión de los parlamentarios obliga a realizar una nueva votación el miércoles, en la cual los legisladores deberán decidir entonces si desean un Brexit "duro", es decir, una salida de la UE sin que medie ningún tipo de negociación entre Londres y Bruselas, informó BBC Tras la votación, May dijo que lamentaba profundamente los resultados y volvió a defender que su acuerdo es el "mejor y el único" posible.El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, principal partido de oposición que votó en contra del acuerdo, consideró que tras esos resultados May debería convocarelecciones generales.La principal causa del rechazo a este nuevo acuerdo fue la situación en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que tras el Brexit se convertiría en el único límite terrestre entre Reino Unido y la UE.Allí se plantea un desafío difícil: cómo evitar que tras el Brexit se instaure allí una frontera con controles y aduanas.La solución acordada por May con Bruselas consistía en establecer un periodo de transición por 21 meses (hasta finales del año 2020) durante el cual se negociaría un acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y la UE que hiciera innecesaria ese tipo de frontera.Esa propuesta ya había sido rechazada por los legisladores el pasado 15 de enero, cuando fue derrotada con una votación de 432 en contra y 202 a favor.Tras la primera derrota, May renegoció algunos cambios "legalmente vinculantes" con Bruselas sobre la llamada salvaguarda irlandesa.No obstante, este martes fueron considerados insuficientes para garantizar que Reino Unido no quedaría sujeto de forma indefinida a la UE a causa de esta frontera.Pese a sus esfuerzos, la primera ministra británica no logró persuadir a muchos parlamentarios de su propio partido, los Tories, ni tampoco a sus aliados en el gobierno del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) de Irlanda del Norte, de que había garantías suficientes de que Reino Unido no iba a quedar atrapado de forma indefinida en la polémica salvaguarda irlandesa.La votación de este martes desencadena un nuevo calendario de actividad parlamentaria que incluye otras dos votaciones clave en días consecutivos, el 13 y 14 de marzo.Esto es así porque May se comprometió a permitir que, en caso de que su acuerdo volviera a ser rechazado, el parlamento pudiera decidir si quiere o no permitir que Reino Unido salga de la UE sin acuerdo. Esto fue luego plasmado en una enmienda parlamentaria.El miércoles 13 de marzo los parlamentarios británicos votarán si quieren que el país abandone la Unión Europea sin acuerdo.Si votan que sí, Reino Unido saldrá el 29 de marzo del bloque del que ha sido miembro durante los últimos 46 años.Si los parlamentarios votan que no, al día siguiente se enfrentarán a otra votación.Esta vez se les preguntará si quieren o no retrasar la fecha prevista y extender los plazos que permitan renegociar con la UE.Si esto se rechaza, la posición legal por defecto sería dejar la UE sin acuerdo.No obstante, los analistas consideran poco probable que los parlamentarios voten en contra de las tres cosas: el acuerdo de May, salir sin acuerdo y rechazar el Brexit.