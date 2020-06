Nuevamente, señalan a J.K. Rowling de transfobia por polémico tuit

Escuchar Nota

''Personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", escribió J.K. Rowling aludiendo a la palabra mujer y junto a un artículo de opinión titulado Crear un mundo post-covid-19 más igualitario para las personas que menstrúan.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

“Si el sexo no existe, no hay atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no existe, la realidad vivida por las mujeres globalmente es borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, señaló la escritora.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

"He pasado gran parte de los últimos tres años leyendo libro, blogs y artículos científicos sobre personas trans, de médicos y especialistas de género. Sé exactamente cuál es la distinción. Nunca supongan que porque alguien piensa de manera diferente, no tiene conocimiento", escribió.

I’ve spent much of the last three years reading books, blogs and scientific papers by trans people, medics and gender specialists. I know exactly what the distinction is. Never assume that because someone thinks differently, they have no knowledge. https://t.co/5kxnH3mZPf — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

“La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo empatía porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, ante la violencia masculina, ‘odian’ a las personas trans, porque creemos que el sexo es real y hemos vivido sus consecuencias. Es una tontería”, escribió.



I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

“Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera en la que se sienta auténticos y cómodos para ellos. Marcharía con ustedes si fueran discriminados por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por el hecho de ser mujer. No creo que sea una manifestación de odio decirlo”, concluyó.



, quien publicó su nuevo libro The Ickabog,, quienes acusaron de transfobia a la escritora de la exitosa y mundialmente conocida saga Harry Potter, publica Milenio La también productora de cine y guionista británica(Trans-Exclusionary Radical Feminist), es decir, una "feminista radical trans-excluyente”, luego de que la escritora compartiera una noticia con el siguiente comentario:Tras la ola de críticas que recibió,con términos como “TERF”, "Bruja" y "Feminazi".En otros tuits,y que el hecho de pensar diferente no significa que no tenga conocimiento sobre este tema.Por último,de cualquier manera en la que se sienta auténticos".