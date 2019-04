Nuevas filtraciones del iPhone XI con tres cámaras traseras

El portal indio ChasKaro en colaboración con la cuenta de Twitter @OnLeaks —famosa por sus acertadas especulaciones— ha publicado un video de imágenes renderizadas en 3D de lo que podrían ser los próximos dispositivos insignia de Apple, que denomina iPhone IX y iPhone XI Max.Basado en sus propias filtraciones, el portal asegura que serán dos teléfonos de 5,8 pulgadas y 6,5 pulgadas respectivamente. Ambos mantendrán la 'ceja' superior ('notch'), pero esta será ligeramente más delgada que la de su más reciente modelo.Esto nuevos iPhone medirán 7,8 y 8,1 milímetros de grosor, que añadiendo la protuberancia de la cámara sumarían 9 mm en el IX y 9,3 mm en el XI Max. Asimismo, su panel trasero estaría conformado por una sola pieza de vidrio que cubrirá, incluso, el sistema de cámaras.No obstante, la innovación más notable es la presencia de una cámara triple en forma triangular. A diferencia de los modelos de otras compañías —como el Huawei Mate 20, Huawei P30 o el Samsung Galaxy S9+— los tres lentes no se ubican en el centro del equipo, sino en un módulo cuadrado que sobresale en la esquina superior izquierda.Otras novedades menores incluyen algunos cambios en el botón de silencio, que tendrá una gran similitud al interruptor de silencio de las versiones anteriores del iPad. Por otro lado, las dos variantes irán equipadas con conector Lightning y no dispondrán de USB tipo C, al contrario de como se había divulgado.