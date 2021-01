Nuevas restricciones impuestas por Gobierno de NL provocarán cierre de 2 mil restaurantes más

Escuchar Nota

Nuevo León.- Las nuevas restricciones impuestas por la Secretaría de Salud de Nuevo León para reducir los casos de coronavirus en la entidad, provocarán el cierre de dos mil restaurantes más.



El presidente de la Canirac, Jorge Moeller, señaló que entre 40 y 50 pequeños restaurantes cierran sus puertas diariamente debido a la pérdida de ingresos.



Desde que inició la pandemia, al menos ocho mil restaurantes de Nuevo León han cerrado al no poder sustentar sus gastos, con ello la cifra llegará a los 10 mil negocios afectados.



Moeller Villar mencionó que las ventas de servicio a domicilio ascienden únicamente al 15 por ciento, una cifra que es insignificante para los comercios, además, pese a que pueden operar con el 30 por ciento de aforo, únicamente reciben al 10 por ciento ya que los clientes evitan salir para no contagiarse de Covid-19.



La Canirac busca ser tomada en cuenta por la Secretaría de Salud para llegar a acuerdos que no representen mayores pérdidas para la industria restaurantera.



Moeller aseguró que están dispuestos a acatar las medidas impuestas por las autoridades e incluso que cierren o sancionen a los negocios que no las cumplan.





Con información de Telediario