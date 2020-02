Nuevo adelanto de Black Widow revela a su primer familia

Escuchar Nota

“No saben todo sobre mí, Los Vengadores no fueron mi primera familia. En algún momento todos debemos elegir, entre lo que el mundo quiere que seas y quién eres”.

Here's your look at the brand new character posters for Marvel Studios’ #BlackWidow! See the film in theaters May 1. (2/4) #YelenaBelova pic.twitter.com/wRzxHPUcbr — Marvel Entertainment (@Marvel) 3 de febrero de 2020

Here's your look at the brand new character posters for Marvel Studios’ #BlackWidow! See the film in theaters May 1. (4/4) #AlexeiShostakov pic.twitter.com/Z5zQ16OYNP — Marvel Entertainment (@Marvel) 3 de febrero de 2020

Un nuevo adelanto de la cinta ‘‘, protagonizada por, se presentó este domingo durante la edición 54 del Super Bowl.En el promocional, de poco más de 30 segundos, lanzado en los sitios oficiales de Marvel, ‘Black Widow’ expresa:En el adelanto se le ve interactuar con los personajes interpretados por las actrices, además del actor, quienes se integran al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).A minutos de revelarse el corto, que representa el inicio de la fase número cuatro del UCM, ‘Black Widow” subió a los primeros lugares de lasAdemás del tráiler, Marvel Latinoamérica compartió en su cuenta oficial de twitter los, con cuatro de los personajes principales: Scarlett Johansson como ‘Black Widow’; David Harbour como Alexei Shostakov o Guardián Rojo; Rachel Weisz como Melina Vostokoff; y Florence Pugh como Yelena Belova.Tras el estreno de ‘Black Widow‘, dirigida por, en mayo, le seguirán ‘Eternals’ en noviembre y para 2021, las producciones ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of the Madness’, parte de la misma etapa del UCM.