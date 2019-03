Nuevo apagón afecta a Caracas y estado de Miranda

Un nuevo y breve corte eléctrico afectó hoy a varias zonas de Caracas y del estado Miranda, a más de una semana del apagón nacional, atribuido por el presidente Nicolás Maduro a “ataques cibernéticos” de Estados Unidos.Entre las localidades afectadas están Guatire, El Rosal, El Cafetal, Chacao, La Urbina, San Luis, Guarenas, Colinas de Bello Monte y Los Palos Grandes, mientras habitantes de Santa Mónica denunciaron que no cuentan con el suministro eléctrico incluso desde la noche del domingo.En Guatire, en el estado Miranda, los usuarios reportaron a través de redes sociales la supuesta explosión de unos transformadores en una subestación eléctrica ubicada en la zona industrial Cloris, de esta área, según el diario venezolano El Nacional.El nuevo corte del suministro eléctrico ocurre días después de que se restableció el servicio tras el masivo apagón del siete de marzo que paralizó al país por cinco días y que aún afecta a sectores caraqueños como Palo Verde."Vecinos de Palo Verde, municipio Sucre, No han tenido luz ni agua por 12 días consecutivos. Son 200 familias afectadas desde el día del mega apagón", escribió en Twitter el ex alcalde de esta jurisdicción, el opositor Carlos Ocariz.El presidente Maduro ha denunciado que el mega apagón fue ocasionado por "ataques cibernéticos" y "electromagnéticos" ejecutados por Estados Unidos contra la hidroeléctrica El Guri (Bolívar, sur), que abastece al 80 por ciento de la población del país.Sin embargo, la oposición lo atribuye a la negligencia, la falta de inversión y mantenimiento de las plantas eléctricas y la corrupción del gobierno de Maduro.