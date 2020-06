Nuevo cierre de negocios sería una catástrofe económica

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- De seguir el número de contagios así como incumplimiento de medidas sanitarias, se volverían a cerrar todos los negocios no esenciales en la ciudad, algo que sería catastrófico económicamente, indicó el director de Fomento Económico, Javier Berain.



Pidió a los propietarios ser estrictos en los protocolos sanitarios y exigentes con sus clientes por el bien de la economía de los nigropetenses.



El funcionario mencionó que espera este nuevo cierre no se dé, porque podría ser un golpe inclusive peor que el que se tuvo en meses pasados.



“Invito a todas las empresas a ser muy meticulosos con las medidas, porque de no ser así tendremos que regresar y me queda claro que será un descalabro, quizás mayor que el que tuvimos en marzo y abril”, finalizó.