Nuevo Congreso de EU asume funciones en vísperas de una semana decisiva

"Sólo tenemos unos días para hacer todo lo posible para volver al Senado", tuiteó Biden el sábado, llamando a sus partidarios a arremangarse en la recta final.

"Vamos a hacer historia", dijo Ossoff a unas pocas docenas de simpatizantes el sábado en la pequeña ciudad de Eatonton, en medio de una zona rural donde los afiches pro Trump siguen siendo legión.



"Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede cambiar", dijo entusiasmada Patricia Ann Little, de 59 años, que vino a verlo. "Realmente creo que podemos hacerlo."

El nuevoasume sus funciones este domingo en medio de un ambiente expectante por lay por la promesa de una sesión agitada el próximo miércoles, en la queEl demócrata Biden, de 78 años,por los próximos dos años. Ese cargo casi seguramente volverá a caer en, 80 años, pese a la renuencia de algunas voces situadas en la izquierda del partido.En el Senado la historia es otra, ya que la definición está supeditada a dos elecciones que tendrán lugar el martes en el estado de, y en las cuales los demócratas deben vencer en ambos escaños -algo difícil- para recuperar el control de laPrueba de lo que está en juego es que tanto el presidentecomo el mandatario electo Biden visitarán el estado el lunes. También lo harán sus respectivos números dos:Harris, que el 20 de enero se convertirá en la primera mujer y representante de una minoría en acceder a la vicepresidencia, era esperada en Savannah este domingo con el fin de motivar el voto entre la población negra, cuya movilización es clave.En las últimas semanas Trump también ha tuiteado mucho sobre Georgia. Menos para apoyar a los candidatos de su partido y más paraque, según él, le habrían privado de su victoria en este estado tradicionalmente republicano.Algo que según diversos analistas podría servir a los demócratas: convencidos de la existencia de fraude, los votantes republicanos podrían verse tentados a quedarse en casa. Pero el "Grand Old Party" cuenta con un mitin del presidente para movilizarse y agitar el fantasma de un gobierno inclinado hacia la izquierda si son derrotados.Dos meses después de las elecciones,A pesar del rotundo fracaso de su cruzada judicial y la falta de pruebas contundentes,, que prevén hacerse escuchar el miércoles en Washington.Manifestaciones, incluyendo una, coincidirán con una sesión del Congreso destinada a registrar formalmente el triunfo de Biden, confirmado con 306 grandes electores contra 232.Esta acción del Congreso es una obligación constitucional y es normalmente una mera formalidad, pero que este año promete ser explosiva.Aunque algunos pesos pesados republicanos comoadmitieron finalmente el triunfo de Biden, el presidente saliente tiene todavía el apoyo inquebrantable de docenas de legisladores en ambas cámaras, que ya anunciaron que expresarán sus objeciones y harán resonar las acusaciones de fraude electoral en el Capitolio.Su intervención no tiene posibilidades de descarrilar la sesión -no les alcanzan los votos para eso- pero sí pueden entorpecerla o ralentizarla.En última instancia su actitud puede complicarSu relevancia dependerá en gran medida de lo que suceda en Georgia.En el papel los senadores republicanos, 71, y, 50, son los favoritos para retener sus bancas. El primero ganó en la primera vuelta y la segunda debería beneficiarse de los votos de otro conservador.Pero sus oponentes demócratas,, un productor audiovisual de 33 años, y, un pastor negro de 51 años, apuestan al impulso creado por la victoria de Biden en noviembre y poder dar el batacazo.Mientras el republicano, los demás candidatos se han dedicado a recorrer el vasto estado, luchando por cada voto.Según la Constitución, la vicepresidenta Harris tendría entonces el voto decisivo.Si fracasan, Joe Biden tendrá que convencer a los senadores republicanos más centristas en cada proyecto de ley o nominación que envíe al Congreso, lo que de alguna forma limitaría su margen de maniobra.