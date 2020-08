¡Nuevo coronavirus! Mutación D614G es 10 veces más infecciosa

Escuchar Nota

“La gente debe ser cautelosa y tomar más precauciones por esta cepa ahora se ha encontrado en Malasia”, escribió el Director General de Salud Noor Hisham Abdullah en Malasia.



Justo cuando el mundo está inmerso en una pandemia a causa del SARS-Cov-2, revelaron que surgió una enfermedad que es mucho más infecciosa y peligrosa que la que actualmente se enfrenta.De acuerdo con información de, sería el dueño de un restaurante el culpable de haber contagiado a al menos otras 45 personas tras no cumplir su cuarentena obligatoria al volver de la India.De forma preocupante se dio a conocer que hay al menos otro par de contagiados que incubaron el virus presuntamente al haber viajado a Filipinas. Los especialistas están muy preocupados porque se deben hacer nuevas investigaciones ya que los tratamientos o vacunas pueden ser ineficaces ante este nuevo virus.Es necesario tomar las medidas necesarias ante esta nueva cepaDe acuerdo con la información, esta cepa sería la que está afectando más a las personas en Europa y Estados Unidos; sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud no hay evidencias negativas al respecto de esta enfermedad pues “no es más grave”.Al respecto, los especialistas piden que se sigan tomando las correspondientes medidas de higiene y distancia para evitar que haya más infecciones registradas o que el virus siga mutando y expandiéndose., razón por la que es fundamental cuidarse y no exponer a la población para evitar que el coronavirus que se propaga por el mundo no se transforme en uno mucho más grave.