Nuevo etiquetado de alimentos: ¿cómo leerlo y para qué sirve?

El Nuevo etiquetado de Alimentos llegó para quedarse, si te has dado una vuelta por el supermercado te habrás dado cuenta que algunos productos lucen una serie de octágonos en color negro con letras blancas cuya función básicamente es advertirte sobre lo que estás a punto de comer.El también conocido ‘Etiquetado para la Salud’ informa de forma sencilla si los productos contienen exceso de calorías, sodio, grasas trans, azúcares o de grasas saturadas, lo que los hace nocivos para la salud pues podrían desencadenar diabetes, hipertensión u obesidad.Además, los productos que tengan cafeína o edulcorantes deberán advertirlo con una leyenda precautoria.Entre mayor número de sellos contenga el alimento, se debe considerar como alerta de consumo pues es menos saludable.En ella se establece que los octágonos deberán colocarse en la esquina superior derecha de la superficie principal del producto y pueden aparecer uno o más de estos sellos.Te puede interesar: Buscarán establecer licencia para uso de motos en CDMXLas leyendas “Contiene Cafeína Evitar en Niños” o “Contiene Edulcorantes - No recomendable en Niños” deberán colocarse en el mismo sitio, o debajo de los sellos.Ello, luego de que el pasado 1 de octubre entró en vigor la modificación a la Norma Oficial NOM-051-SCFI/SSA!-2020, especificaciones generales del etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria que puede consultarse aquí.¿QUÉ SIGNIFICA CADA UNO DE LOS SELLOS?De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, las calorías que consumas con el tiempo se pueden convertir en grasa corporal lo que detona obesidad y riesgo de padecer enfermedades del corazón.La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone que la ingesta recomendada de calorías no exceda las dos mil calorías para las mujeres y dos mil 500 para las mujeres.El consumo excesivo de azúcares puede abonar a desarrollar caries en los dientes o enfermedades como el sobrepeso ola diabetes.En este caso la OMS recomienda que los adultos consuman menos de 5 por ciento de su ingesta calórica total, que es de 25 gramos de azúcar libre.La ingesta excesiva de sodio puede provocar problemas de hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, así como retención de líquidos.Lo adecuado sería no consumir más de 2.3 gramos al día, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.El consumo de grasas saturadas incrementa los niveles de colesterol, lo que desencadena aumento de peso y ataques al corazón.Lo recomendable es consumir menos del 10 por ciento de la ingesta total de calorías diarias de Grasas Saturadas.Este tipo de grasas son más bien dañinas para la salud por lo que se recomienda evitar si ingesta.Aumentan el Colesterol Malo y provocan su acumulación en las arterias, lo que puede desencadenar un accidente cardiovascular y riesgo de padecer diabetes.Con información de Excélsior