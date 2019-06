Nuevo Laredo no tiene capacidad para afrontar tema migratorio

“Nosotros no tenemos la capacidad” para afrontar el tema migratorio, advirtió Enrique Rivas Cuéllar, presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que señaló que están a la espera de recibir instrucciones para atender este fenómeno.“En mi caso, estoy en espera de (saber) qué recursos se van a destinar, quién se va a hacer cargo, porque definitivamente nosotros no tenemos la capacidad de atender” a los migrantes, señaló en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.Comentó que en Nuevo Laredo hay “alrededor de 3 mil migrantes en espera (mil 300 de origen cubano)”, y que, de norte a sur, diariamente son repatriados “de 170 a 200” inmigrantes, lo cual ha generado “un choque de contraflujos”.Rivas Cuéllar indicó que, de no ser atendido este fenómeno por las autoridades federales de manera inmediata, podría generar un problema mayor, no sólo a Nuevo Laredo, sino a todo el país “con el tema del intercambio comercial” con Estados Unidos.