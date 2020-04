Usará ‘El Bronco’ la fuerza pública contra ‘caprichudos’

Escuchar Nota

Nuevo León.- El gobernador, Jaime Rodríguez advirtió nuevamente a la población que utilizarán la fuerza pública para meter a la ciudadanía a sus hogares mientras exista el riesgo de contagio de Covid-19 y estos permanezcan en las calles sin alguna justificación.



En la rueda de prensa de este lunes, el mandatario informó que habrá operativos para retirar a los vendedores de crucero y pedirá a los alcaldes que refuercen sus operativos para exhortar a la población a resguardarse.



En el caso de las personas que viven al día, informó que llevarán apoyos en especie mientras que buscan brindar atención médica a las personas que tienen alguna enfermedad crónica para que no acudan a los hospitales durante la contingencia.



Por otra parte, aseguró que las empresas de actividades no esenciales que no atiendan la instrucción de cerrar, serán responsables en caso de que se presente algún contagio en sus filas.