Nuevo León, estado que más apoya romper el pacto federal: Massive Caller

Nuevo León.- De acuerdo con una encuesta telefónica realizada por Massive Caller, la mayoría de los ciudadanos en los estados gobernados por mandatarios de la Alianza Federalista no está de acuerdo con el pacto fiscal federal.



Las cifras de este ejercicio estadístico muestran que los encuestados piensan que los impuestos que pagan deben quedarse en sus estados y no destinarlos a apoyar a entidades con atraso económico.



Nuevo León es la entidad que más considera que los impuestos deben de quedarse en el estado con 75.8 por ciento de los encuestados; le siguen Chihuahua con 71.9 por ciento y Durango con 71.2 por ciento.



Tamaulipas es el estado que menos está de acuerdo con este planteamiento, pues sólo el 57 por ciento lo apoya; le siguen Colima con el 63.2 por ciento, Michoacán con 64 por ciento y Aguascalientes con 67 por ciento.



El resto de estados lo conforman Guanajuato con 69.3 por ciento, Coahuila 67.8 por ciento y Jalisco con 67.8 por ciento.







Los mandatarios de estas entidades han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se replantee el tema del pacto fiscal federal, para evitar que la mayoría de los impuestos se los quede la federación.



El presidente ha señalado que para un cambio de esas dimensiones se necesita de una reforma constitucional.



Arturo Herrera, secretario de Hacienda, fue más allá y señaló que dicho pacto fue impulsado durante el sexenio panista de Felipe Calderón, mientras que ahora son los propios gobernadores panistas quienes se quejan de éste.



AMLO ha insistido que se han dado los recursos en tiempo y forma a todos las entidades del país, por lo que no se les debe nada.



El gobierno federal ha insistido que estas declaraciones corresponden a que el próximo año habrá elecciones en varias partes del país y señaló que en 2021 los estados recibirán 2.9 por ciento más de recursos.