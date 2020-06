Nuevo León y Texas frenan reactivación económica tras disparos de contagios de Covid

Escuchar Nota

Te presentamos los casos totales de #Covid19 en Nuevo León hasta el día de hoy. ¡Mantente informado! #QuédateEnCasa en esta #NuevaRealidad pic.twitter.com/mxf9hHEhq5 — Secretaría de Salud de Nuevo León (@NlSalud) June 25, 2020

En repetidas ocasiones hemos dicho que debemos estar preparados para una epidemia larga. Las proyecciones se cumplen si y solo si se ejecutan las medidas de mitigación comunitaria. pic.twitter.com/awRNqEeqab — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 26, 2020

Derivado del repunte de los casos confirmados del nuevo coronavirus en, zonas donde avanza rápidamente la saturación de hospitales, meten el freno a la reactivación económica como se tenía proyectada.Por separado, en ambas entidades las autoridades de salud y los comités instituidos para la evaluación del avance y planeación para hacer frente a la pandemia por Covid-19,, porque de lo contrario, en muy poco tiempo las consecuencias serían catastróficas.En el caso de, que semanalmente revisa la situación, estimó que en breve reiniciaría la actividad de cines, bares, gimnasios y casinos. Sin embargo, tendrá que esperar. Se descarta que las clases presenciales se reinicien en agosto, y ya se analiza la implementación de un sistema que permita el avance académico de los estudiantes. Por otro lado, ya se indicó a los alcaldes no hacer planes masivos para los festejos por el Grito de Independencia.El Gobierno de Nuevo León decidió no permitir la reanudación de más actividades económicas y mantener las que reabrieron hace dos semanas, debido al incremento en los casos de contagio y defunciones que se han registrado los últimos días.Asimismo, anunció que el próximo ciclo escolar de nivel básico iniciará de manera virtual, y se recomendará la misma medida para la educación superior., señaló que tras analizar los 10 indicadores que contiene el Semáforo de Nuevo León, que se utiliza para mantener, revertir o acelerar la reactivación económica y social, se determinó que la situación se mantenga como se determinó a partir del 10 de junio.El funcionario señaló que el indicador que más le preocupa es la ocupación de camas para pacientes Covid y para terapia intensiva, pues si se continúa acelerando la transmisión del virus SARS-CoV-2,Comentó que actualmente la ocupación de camas para pacientes covid en la entidad es de 38%, mientras para terapia intensiva por la misma enfermedad es de 37%, aunque ya estaba en 40%, gracias a que elayer puso en operación junto a la, un centro de atención temporal con 40 camas.Lamentó que todavía hay mucha gente que no cree en la existencia del virus y esto puede provocar que se saturen los hospitales covid, y entonces no habrá lugar para atender al señor que sufra una fractura en la cadera o una pierna o al niño que se deshidrató.Por ello, asentó, no es conveniente que las clases empiecen de manera presencial, “lo hemos platicado en el Consejo de Seguridad en Salud”, pero se continuará observando el comportamiento del virus. Igualmente, afirmó que buscará dialogar con los rectores de las universidades públicas y privadas del estado para que las clases del próximo ciclo se realicen también de manera virtual.Asimismo, aunque todavía faltan más de dos meses paraporque es una fiesta que congrega a miles de personas en la Gran Plaza y las plazas principales de todos los municipios, y sería poner a la población en un riesgo muy importante, pero depende del comportamiento de la gente para bajar los contagios, si se llegase a realizar., el 11 de marzo para totalizar 8 mil 193 pacientes contagiados con la enfermedad viral, mientras las personas que permanecen hospitalizadas son 497, de las cuales 90 están en estado crítico con ventilación mecánica.9 “También vamos a suspenderlo (el concierto), no es conveniente que se realicen festivales en el mes de septiembre”, indicó De la O.Fue el 18 de marzo cuando se dio a conocer las nuevas fechas del festival regio (11 y 12 de septiembre), el cual tenía previsto realizarse el 20 y 21 de marzo, pero tampoco será posible.En lo que se refiere a, nuestro vecino del norte, es uno de los epicentros de la actual etapa de la pandemia en Estados Unidos. Tan solo ayer reportó 5 mil 996 casos nuevos, superando el récord del miércoles de 5 mil 551. Incluye 47 nuevas muertes fueron la mayor cantidad desde el 20 de mayo.Las 350 nuevas hospitalizaciones de Covid-19 aumentaron el jueves el número de pacientes actuales a un récord de 4 mil 739.Entre las medidas implementadas recientemente, se cuenta el toque de queda en McAllen; los menores de 17 años, no pueden estar en la calle desde las 22:00 horas a las 6:00 horas, y los mayores de 18 años, de las 23 hasta las 5:00 horas.Las autoridades de, respectivamente, coinciden en que, de continuar con esta tendencia sin tomar medidas en este momento, el freno que actualmente se considera breve, más adelante tendría que generalizarse.El fin de la epidemia de Covid-19 será hasta octubre, insistió ayer ell, sin embargo, ello depende “sí y solo sí” la población cumple con medidas preventivas y el resguardo domiciliario.Además, ese mes inicia la, por lo que, apuntó el epidemiólogo, para entonces puede reemerger el coronavirus.Indicó que la proyección matemática que establece el fin de la epidemia dentro de cuatro meses más dependerá, entre otros factores, de que la reducción de la movilidad se mantenga en el nivel apropiado, lo que no ha ocurrido.“Desafortunadamente no en todas las entidades se ha logrado mantener una reducción suficiente de movilidad, entonces, no se trata de falla; se trata de que la realidad se comporta como es y uno hace predicciones asumiendo ciertos comportamientos esperados”, señaló.“En este caso, que la gente se queda en casa, que los gobiernos favorecen que se queden en casa, que las empresas cierran oportunamente, cosa que no ocurrió, y lo tenemos muy documentado: muchas empresas que no cerraron a tiempo y que mantuvieron a sus trabajadoras y trabajadores con la presión de que si no acudían al trabajo podían ser despedidos”.Ayer, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía, anunció que México rebasó los 25 mil decesos y los 200 mil contagios por Covid.