Nuevo titular de Migración tiene mucho colmillo: Padierna

La propuesta de designar a Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) es acertada, consideró la diputada Dolores Padierna, quien opinó que el funcionario es un personaje de altísimo nivel y además de contar con la experiencia tiene “mucho colmillo” para realizar la tarea encomendada.Al referirse al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, quien fue propuesto también para dirigir el INM tras la renuncia de Tonatiuh Guillén López, Padierna Luna sostuvo que Garduño Yáñez es una persona de toda la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se irá “a la segura” en el tema de migración.“Es una persona honesta, extremadamente trabajadora y va a aliviar la crisis migratoria”, dijo a Notimex la vicecoordinadora de la Cámara de Diputados, al término del foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo, efectuado en la alcaldía Magdalena Contreras.Según la legisladora, en meses pasados el INM “no hizo su tarea” y por eso Tonatiuh Guillén López tuvo que renunciar, “porque llegamos al gobierno no a ver si podemos, es que debemos de poder, no le podemos fallar a la gente, no podemos decir pues quién sabe, eso no estuvo bien”.Reconoció que Tonatiuh Guillén cuenta con currículum envidiable y que se caracteriza por su honestidad, “pero la gente que llega al gobierno tiene que dar resultados inmediatos y su trabajo no lo hizo bien”.De acuerdo con la diputada de Morena, prueba de ello fue que la migración subió de manera exponencial en territorio mexicano, al llegar a un promedio de 150 mil migrantes por mes en los últimos cinco meses.“Lo cual implica que no hicieron su trabajo, no es sólo el número, sino que no se hizo bien el registro y demás”, puntualizó.