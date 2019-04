Nuevos campeonas ‘dominicales’

La Liga Tochito Dominical tiene nuevos campeones, mientras otros refrendaron su título, luego de las Finales realizadas este fin de semana.Los encuentros se llevaron a cabo en el Blue Hole del ITESM Campus Saltillo, en donde uno de los campeones fue el conjunto de Minions, quien ahora es tricampeón de la categoría Femenil.Minions venció por 26-0 a Horned Frogs, en donde una de las jugadoras destacadas fue Érika Cuevas, al lograr tres anotaciones y un punto extra, a ella le siguió Citlali Martínez con siete unidades.Ya en la categoría Mixto, el cuadro de Horned Frogs se desquitó y ahí logró la corona tras vencer por 38-24 a All Blacks; por su parte, Ex Potros fue blanqueado por Burritos con pizarra de 22-0, en la Varonil B.En cuanto a las otras divisiones, en Varonil C, Potrillos derrotó a Barbones, mientras que OsKi hizo lo propio ante Ositos Cornudos.