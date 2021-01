Nuevos casos de covid-19 en el Manchester City, previo al juego contra el Chelsea

Escuchar Nota

Manchester, Inglaterra.- Cinco jugadores del Manchester City están afectados por el covid 19 y serán baja para el encuentro que el conjunto de Pep Guardiola disputará el domingo 3 de enero contra el Chelsea en Stamford Bridge.



El técnico español del Manchester City, explicó la situación por la que atraviesa su plantilla pero no quiso desvelar el nombre de los afectados. Su club anunció días atrás que Gabriel Jesús y Kyle Walker habían dado positivo. Pero se desconoce quienes son los otros tres infectados. Los cinco futbolistas están aislados.



Guardiola, además, respondió a los dirigentes del Everton que mostraron su malestar con el club citizen por haber propiciado la suspensión del encuentro del pasado lunes, de la decimosexta jornada, por el aumento de casos de coronavirus.



El pasado lunes, el crecimiento de positivos por Covid 19 entre jugadores y el resto de personal llevó al Manchester City a solicitar la suspensión del encuentro ante el Everton. El club cerró sus instalaciones como medida de precaución y para efectuar las tareas de desinfección necesarias.