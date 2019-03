Nuevos partidos tendrán tope de aportaciones de 2.1 mdp

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para determinar el tope de financiamiento a través de aportaciones individuales, que podrán recibir las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones políticas que están en proceso de constituirse en nuevos partidos políticos.En entrevista, el presidente de esta comisión, Benito Nacif Hernández, indicó que se definió que las aportaciones individuales que hagan los simpatizantes a estas organizaciones no podrán ser de más de 2.1 millones por persona.Al informar que este proyecto de acuerdo se presentará en la sesión del Consejo General del INE, que se realizará el próximo jueves 21 de marzo, explicó que en la ley en la materia no hay expresamente una disposición en este sentido, ni en el reglamento que las regule.Sin embargo, dijo que la comisión propone los mismos topes que aplican a las aportaciones de simpatizantes y militantes para los partidos políticos que se calculan como individuales, es decir, como un porcentaje de tope de gastos de campaña para la elección presidencial.De esta manera, la propuesta es que también se aplique a las organizaciones que buscan su registro como partido político, “porque no creemos que un organismo pueda recibir todo el dinero de una misma persona, y que al final del día nazca un partido político prácticamente con dueño, o que haya un solo aportante o un pequeño grupo de aportantes que tengan una influencia excesiva en un partido en formación”.“El tope es 2.1 millones de pesos por persona que pueda aportar, no hay un tope global como si lo hay para los partidos políticos, porque ese depende del financiamiento público, en este caso, no hay referencia de ese tipo y tampoco hay un tope de gastos, como si lo hay para partidos porque si tienen financiamiento público, la ley no prevé”, explicó.Unas 80 organizaciones de 106 manifestaron su intención de constituirse en nuevos partidos políticos, las cuales deberán cumplir con todos los requisitos, en mayo de 2020.Estas organizaciones que han pasado el primer paso de registro se capacitan para para el uso de la Aplicación Móvil del INE, mediante la cual podrán realizar afiliaciones, y también sobre cómo tendrán que hacer las fiscalizaciones de los recursos que reciban.Las organizaciones se encuentran en el proceso de recabar apoyos y celebrar asambleas, y a lo largo de un año deberán afiliar a más de 233 mil 945 ciudadanas y ciudadanos y organizar un mínimo de 20 asambleas estatales con tres mil afiliaciones o 200 asambleas distritales con 300 afiliados cada una, además de la Asamblea Nacional Constitutiva.Todas estas asambleas tendrán que celebrarse en presencia de funcionarios del INE, y también podrán recabar el apoyo fuera de las asambleas a través de la aplicación móvil que será utilizada por auxiliares registrados ante el INE por cada organización y al momento de cada registro se enviará un comprobante, tanto al sistema del INE, como al auxiliar de la agrupación.