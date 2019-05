Nunca hablaré mal de Frida Sofía: Michelle Salas

Después de los constantes ataques que ha recibido de su tía Frida Sofía, a través de redes sociales, la modelo e influencer Michelle Salas, decidió hablar abiertamente de la situación con un programa de espectáculos."Amo a mi familia y no tengo nada malo que decir de nadie”La hija de Luis Miguel fue abordada en la calle por un reportero de Suelta la Sopa, emisión de Telemundo, a quien le dijo que actualmente está “concentrada en mi trabajo, yo amo a mi familia y no tengo nada malo que decir de nadie”.Al preguntarle si ha tenido la oportunidad de hablar directamente con la hija de Alejandra Guzmán sobre las acusaciones que ha lanzado en su contra, Michelle dijo que hace tiempo no convive con ella.“En verdad, la familia nos buscamos de vez en cuando. Yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni nada. Hace mucho no la veo, la verdad”, aseguró.Le extraña que sólo por redes sociales la busqueSobre su la posibilidad de hacer las paces con Frida, Salas dijo estar en total disposición si ella la busca y discuten las cosas de forma directa.“Si ella me buscara… Es que sólo me busca en redes sociales. Se me hace raro: si me marcara por teléfono, sería diferente”, aseveró.Sobre la opinión que le generan los comentarios negativos que recibe en Instagram de Frida Sofía, Michelle reiteró que no caerá en ese juego.“De mi boca nunca va a salir hablar mal de nadie. Y sobre todo si es mi familia y es gente que es mi sangre y que quiero”, puntualizó.