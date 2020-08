Video: Nunca he dicho que el bicho no existe: Miguel Bosé

Escuchar Nota

Los titulares que ocupa el cantante Bosé en los últimos días se cuentan por decenas. Desde que se convirtiera en representante de la corriente negacionista del, Bosé ha lanzado mensajes animando a sus seguidores a acudir a la manifestación anti mascarillas del pasado domingo eny ha sembrado dudas con respecto a la existencia del propio virus. Finalmente, no acudió a la concentración y las redes se incendiaron pidiéndole explicaciones.El cantante ha reaparecido este jueves en su cuenta depara zanjar debates. Con un acento un tanto extraño y apenas sin voz, el intérprete de Como un lobo se ha explicado: "Me han castigado. He sido un niño malo. Entonces, por una semana no tengo una de las tres redes (mientras hace un gesto de enfado/negación)". Y continúa: "Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente. En marzo-abril de este año mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias... También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque suestaba muy debilitado. Fue devastador pero a partir de ese momento, según los datos della cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada".El artista prosigue el vídeo sumando recomendaciones: "Cuando os llegue una noticia buscad, haced el esfuerzo de buscar más allá, que no os paréis solo en una voz. Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. Escuchar solo un consejo nunca es bueno. Escuchar dos mejor. El bicho existe, nunca he dicho que no existiera, lo que pasa que en este momento su fuerza está disminuyendo. Mañana más, os mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando". Con estas declaraciones se despedíadespués de ser el centro de la polémica. Y promete volver con más entregas.