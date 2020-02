Nunca he obligado a nadie: Memo Aponte tras acusaciones de abuso

Escuchar Nota

"Me puse a pensar en mis errores, los cuestioné y creo que el principal de ellos fue no aprender a poner límites en este medio, a diferencia de otras personas. Me dejé llevar por una inercia de querer platicar, ligar, salir, socializar; hacer mil cosas, con quién fuera y en el momento que fuera", comentó Memo Aponte en un video que publicó en su canal de YouTube.



"Nunca, y quiero repetir, nunca he obligado a nadie a hacer algo que no quiere y se los puedo garantizar a nivel legal porque creo en la justicia y en las instancias para hacerlo", aseguró Memo Aponte.



Hace unos días el actor de doblaje,, se volvió tendencia en redes sociales tras supuestas acusaciones de abuso y acoso sexual, por lo que aclaró que "nunca he obligado a nadie a hacer algo que no quiere" y reconoció que fue un error no poner límites entre su vida privada y pública.Luego de que usuarias en Twitter que acusaran al actor de Disney de pedirles fotografías y de encontrarse con ellas a altas horas de la noche, Memo Aponte señaló que nunca obligó a nadie a hacer cosas que no quisiera, y dijo que lo podía comprobar ante instancias legales de ser necesario.La declaración se da luego de que el pasado fin de semana el actor fuera tendencia en Twitter, cuando varias usuarias de la red social compartieran sus historias sobre las ocasiones en las que fueron víctimas de acoso y abuso por parte de Memo Aponte.