‘Nunca me verán caer’: Gaby Castillo, novia de ‘El Lunares’

Di de mi lo que quieras, nunca me verás arder… yo se quien soy tu opinión nunca importo, así que da tu mejor golpe, NUNCA ME VERÁS CAER!!!!!

#SSC informa: Personal de esta dependencia, en una operación en conjunto con @SEMAR_mx, @FiscaliaCDMX y el @gobiernohidalgo, aseguraron, en #Hidalgo, a Óscar Andrés “N”, posible operador de un grupo delictivo con operación en la #CDMX pic.twitter.com/D5DnBaNSXJ — SSC CDMX (@SSP_CDMX) January 31, 2020

Hace unos meses trascendió que, concursante de ‘’, es la pareja sentimental de Óscar “N”, alias ‘’, y presunto líder de la organización criminal La Unión Tepito.Aunque nada se ha confirmado y Castillo, quien se presenta en Instagram como influencer, fitness y mexican stylist, no ha dicho nada al respecto,Y es que desde que se corrió el rumor de su supuesta relación amorosa con ‘El Lunares’, Gabriela Castillo ha recibido cientos de comentarios en donde le cuestionan si es pareja del“¿Es real que andas con el señor Lunares?”.“¿Es verdad que eres novia del Lunares?”Los comentarios subieron de tono…Y no sólo eso, sino que algunos usuarios la ofendieron y hasta se jactaron de que ya no podrá vivir una vida de lujos ahora que ‘El Lunares’ fue detenido.Qué pasó mija ya agarraron a tu novio el narco, la siguiente eres tu así que pilas”.“Que naco tener un novio narcotraficante ”“Agarraron al padrote y ahoraaaaaa”“Toda una joya esta mujer claro si sus lujos y viajes y operaciones pues obvio no se pagaban solas novia del líder de La Unión de Tepito, El Lunares”.“Lo que hace andar con gente en malos pasos saludos al novio que pago todo eso el Lunares”.“No pues si va estar chida la visita conyugal”.La concursante de ‘Enamorándonos’ pareció contestar de manera indirecta, y lo hizo en su más reciente publicación en Instagram:El mensaje parece ser contundente y dirigido a sus haters:El 31 de enero Óscar ‘N’, alías “El Lunares“, presunto líder de La Unión Tepito, fue detenido en Tolcayuca, Hidalgo.A través de su cuenta de Twitter, la SSP CDMX informó de la captura: