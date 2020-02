¿Nunca usaste tu crédito Infonavit? Te decimos cómo puedes recuperar ese dinero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si durante muchos años trabajaste y contabas con Infonavit, pero nunca usaste ese crédito y en este momento ya te encuentras jubilado, debes saber que es posible recuperar el dinero que ahorraste en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante tu tiempo laboral.



El trabajador jubilado tiene el derecho de recuperar su dinero, siempre y cuando nunca haya utilizado ese capital para comprar algún inmueble. La cantidad que puede recuperar va desde los 50 mil hasta los 350 mil pesos, dependiendo de cuánto tiempo haya cotizado en el IMSS y del monto de su salario, en promedio se devuelven cerca de 70 mil pesos.



Los requisitos para solicitar la devolución de tu dinero son:



Estar jubilado

Ser el titular de la pensión

No contar con un crédito del Infonavit vigente

No debes estar en un proceso de homonimia, es decir, que no estás tramitando la demostración de tu identidad si existe otra persona con tu mismo nombre

El saldo de tu subcuenta no debe transferirse a tu Afore, en caso de hacerlo la devolución deberás tramitarla desde tu Administradora

Contar con identificación oficial vigente

Tener saldo en tu subcuenta de vivienda

Contar con Número de Seguridad Social (NSS)

Presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Para conocer si tienes saldo en tu subcuenta de vivienda, puede consultar en la página oficial del Infonavit o bien, llamar al Infonatel al 9171 5050 en la Ciudad de México, o al 01 800 008 3900, sin costo y desde cualquier parte de la República.



Una vez que cumples con todos los requisitos y deseas comenzar con la reclamación de tu dinero, debes ingresar a la página web de solicitud de devoluciones, escribir tu Número de Seguridad Social, llenar el formulario que aparece en la página y anotar el número de folio de tu tramite, el cual llaman ‘número de caso’.



Posteriormente debes elegir el Centro de Servicio de Infonavit para darle seguimiento al trámite y agendar una cita; es importante mencionar que todo este proceso es sin costo alguno, aunque hay personas que se ofrecen a realizarlo a cambio de dinero.



Con información de Noticieros Televisa.