‘Nunca volveré a ser el mismo’: Jugador de la NBA tras perder a siete familiares por Covid

"Es posible que me vean sonriendo y esas cosas, pero ese Karl murió el 13 de abril. Nunca volverá. No recuerdo a ese hombre. No conozco a ese hombre. Estás hablando con mi yo físico, pero mi alma fue asesinada hace mucho tiempo", explicó Towns a medios de comunicación.

Hay familias que se ven más afectadas por el Covid-19 que otras, ya que pierden a numerosos miembros; en el deporte no es ajeno al tema, situación que vivió el pívot dequien, incluida la de su madre de 58 años de edad, por lo que aseguró que tal vez nunca vuelva a sonreír y tampoco recupere su alegre personalidad.La madre del jugador, misma que terminó por perder el 13 de abril, desde ésa fechahasta su retorno en el partido contradonde ganaron 111-101 e incluso se llevó el balón del juego.y los años que he jugado y cómo me sentía esos días. Sólo sé lo que sucedió a partir del 13 de abril", concluyó.