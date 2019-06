Nuncio Limón deja dirección de la Biblioteca Vasconcelos

Luego de una serie de protestas y cierres por parte de los trabajadores, Abraham Nuncio Limón anunció que dejará la dirección de la Biblioteca Vasconcelos el 30 de junio, aunque afirmó que es por motivos personales.“Tengo que dejar mi puesto, pero es por motivos personales, tengo enferma a mi esposa y la tengo que cuidar, además el 30 de junio se me vence el contrato y voy a aprovechar ese espacio”, declaró el escritor.Nuncio Limón fue designado como titular de la institución el 14 de marzo en medio de una polémica, pues el anterior director, Daniel Goldin, fue despedido sin motivos, por lo que trabajadores e intelectuales consideraron que el cambio fue una imposición.“No se trata de coincidencias, la biblioteca tiene problemas y desde el primer día que llegué, finalmente es un aparato muy grande y siempre hay cuestiones que atender y como cuando los trabajadores cerraron la biblioteca, pero la verdad eso no tiene nada que ver con mi salida,“Cuando se presentó el cierre de la biblioteca comenzamos a batallar y las redes sociales inmediatamente te trituran y te culpan de cualquier cosa que se les ocurre, definitivamente las redes son territorio para el libelo, las benditas también tienen bastante de satánicas”, explicó el funcionario.Destacó que quedan muchas cosas pendientes por hacer en la biblioteca e hizo votos porque su sucesor pueda darle seguimiento, como lo es el tema de la colección de carácter federal de México, ya que las entidades federativas quieren tener presencia en esa importante biblioteca.Señaló que las funciones de la biblioteca y los servicios que ofrece como el de las computadoras la catapultan como el ciber más grande de la ciudad, y por ello tienen que tener una programación propia, donde se le pueda ofrecer al usuario un espacio de carácter cultural.Abraham Nuncio Limón dejará el cargo de la Biblioteca Vasconcelos el 30 de junio, fecha en que se vence su contrato. La Secretaría de Cultura aún no ha anunciado quién será su sucesor.