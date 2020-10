¿NVIDIA cancela el lanzamiento de sus RTX 3080 20 GB y RTX 3070 16 GB?

Escuchar Nota

POR FIN! Ya tengo mi 3080

La instaló este fin y la probamos! Sugiéranme juegos chidos con los que deba estrenarla Publicado por Ari Gameplays en Viernes, 23 de octubre de 2020

Sin embargo, ahora fuentes del sector aseguran que NVIDIA le ha dicho a los ensambladores que no habrá RTX 3080 20 GB ni RTX 3070 16 GB, y de hecho que se trata de una cancelación total y no de un retraso como ha sucedido con sus RTX 3070, cuyo lanzamiento se postpuso al próximo 29 de octubre.En las últimas semanas se especulaba con que los juegos a resolución 4K consumen mucha memoria gráfica y que cantidades de 8 GB e incluso 10 GB ya se empezaban a quedar cortas, por lo quehabría preparado versiones de sus RTX 3080 y 3070 con el doble de memoria para paliar esto, y por supuesto para competir contra las próximas gráficas RX 6000 de AMD, cuyos topes de gama contarán con 16 GB de VRAM.No cabe duda de que las tarjetas gráficas NVIDIA Ampere están dando mucho de qué hablar en los últimos meses, e incluso con varios modelos ya en el mercado todavía siguen haciéndolo con un buen puñado de incógnitas en la recámara.vuelva a retrasar su lanzamiento, el próximo 29 de octubre, y aun así a día de hoy todavía siguen sucediéndose las filtraciones, rumores y supuestas características., gráficas diseñadas para jugar a resolución 4K y de las que hay pruebas tangibles de que existían, al menos en concepto. Que NVIDIA ahora cancele este lanzamiento pone fin a los rumores y el motivo podría ser simplemente que así reservarán más chips para las RTX 3080 y 3070 «normales».Y es que si lo pensamos fríamente, lanzar modelos con el doble depocos meses después de lanzar los modelos iniciales podría significar matar estos productos antes de salir al mercado, o casi, si bien es cierto que como esta información ha llegado prácticamente al mismo tiempo que la filtración de las características de las RX 6000 de AMD, podría haber sido una mera estrategia depara meterle presión a la competencia. Por supuesto, también podría haber sido una mera coincidencia.Mucho se habla de Ampere pero la realidad es que solo dos modelos de tarjetas gráficas (RTX 3080 y RTX 3090) están en el mercado a día de hoy, y «estar en el mercado» es un decir porque como bien sabéis la falta de stock ha provocado que solo unos pocos afortunados hayan podido hacerse con una de estas tarjetas gráficas., pero obviamente la familia de productos Ampere sigue quedando vacía a la espera de otros muchos modelos que presumiblemente tendrán que ver la luz, pero de los que todavía no hay nada confirmado. Hablamos especialmente de la RTX 3060, de la que al igual que pasó con la RTX 2060 en su momento se espera que sea la nueva reina de la gama media (aunque con el rendimiento de la RTX 2080 SUPER), pero también de los modelos inferiores y, por supuesto, de las variantes Ti.Por ahora, como decíamos, NVIDIA está en plan hermético y no ha confirmado absolutamente nada, así que nos tocará esperar.Con información de Hardzone