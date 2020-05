NY anuncia cierre de escuelas hasta el fin del año escolar en junio

Escuchar Nota

"Vamos a ser precavidos hasta el fin del año escolar", aseveró.



debido a la pandemia de coronavirus, anunció el viernes el gobernador Andrew Cuomo.Una decisión sobrecuando acaba oficialmente el confinamiento decretado en el estado, indicó Cuomo en conferencia de prensa.El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ya había anunciado hace dos semanas el cierre de las 1.800 escuelas públicas de la ciudad, epicentro de la pandemia en Estados Unidos con más de 17.820 muertes desde marzo. Más de un millón de niños y jóvenes asisten a escuelas públicas en la Gran Manzana.Cuomo dijo entonces que el alcalde no tenía esa autoridad y que la medida debía ser la misma para todo el estado e idealmente los estados vecinos, pero De Blasio no dio marcha atrás.El gobernador indicó este viernes que aunque los casos por la enfermedad COVID-19, las hospitalizaciones y muertes están cayendo, es imposible abrir las escuelas en mayo o junio "de una manera que mantenga seguros" a los niños, estudiantes y profesores.Nueva York registró 289 muertes en las últimas 24 horas, la menor cifra desde que comenzó el mes de abril, afirmó Cuomo. En el ápice de la pandemia, el 9 de abril, se registraron 799 muertes por COVID-19 en 24 horas.Cuomo dijo que aún no puede indicar si las escuelas seguirán cerradas para el comienzo del nuevo año escolar, a inicios de septiembre, porque aún falta mucho tiempo.Algunas escuelas seguirán abiertas para los hijos de trabajadores esenciales y para entregar comida a las personas necesitadas.El confinamiento en Nueva York está fijado hasta el 15 de mayo. Cuomo dijo que unos días antes anunciará si será prolongado.