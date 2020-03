NY dejará de utilizar bolsas de plástico desde este fin de semana

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La prohibición de bolsas de plástico de un solo uso en la “gran manzana” entrará en vigor en menos de 24 horas, a pesar de los desacuerdos de último minuto entre autoridades locales, grupos de ambientalistas, negocios y consumidores.



Los legisladores neoyorkinos acordaron la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, principalmente de supermercados, tiendas y bodegas, en marzo del año pasado, como una medida aplicable en todo el estado, informó The New York Times.



A partir de este domingo, los negocios locales dejarán de entregar bolsas de plástico, mientras que los compradores deberán traer consigo bolsas reutilizables, como resultado de una campaña promovida por el gobierno de Nueva York para recordar a sus ciudadanos sobre esta nueva política.



Las bolsas de plástico de un solo uso sólo podrán emplearse para transportar carne cruda, comida preparada y medicamentos con receta. Los restaurantes tendrán autorización de emplear bolsas para enviar comida a domicilio. Las bolsas de periódicos, de ropa, de basura o de reciclaje, también están exentas de la prohibición.



Quienes no respeten la medida implementada por el gobierno local deberán pagar una multa de 250 dólares; o bien, de 500 dólares si es reincidencia, explicaron legisladores neoyorkinos. Las bolsas de papel tendrán desde el domingo un costo de cinco centavos



Según información del rotativo estadounidense, la población del estado utiliza cerca de 23 mil millones de bolsas de plástico cada año, de las cuales 85 por ciento termina en las calles, cifra que se espera reducir de forma significativa durante los primeros meses de la entrada en vigor de dicha prohibición.



Hawái y California también han implementado medidas para la prohibición de plásticos de un solo uso. Sin embargo, la discusión en Nueva York tuvo grandes obstáculos debido a las presiones de la industria del plástico y el impacto de esta medida en la población de bajos ingresos, destacó The Guardian.



La opinión está fuertemente dividida entre la población. Según The Guardian, muchos pequeños negocios consideran no estar preparados para la prohibición de bolsas de plástico y prevén grandes afectaciones económicas en los próximos meses. Otros más creen que el gran impacto ocurrirá en las pequeñas bodegas en los alrededores del estado.



En contraste, la organización Environmental Advocates of New York mostró gran emoción por la entrada en vigor de esta prohibición y consideró que traerá consecuencias positivas para la población del estado.



Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 127 países han impuesto prohibiciones o medidas regulatorias al uso de bolsas de plástico. Particularmente, Europa comenzó la reducción de plásticos de un solo uso desde hace quince años.