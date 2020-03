NY pone a mil personas en cuarentena por coronavirus

Escuchar Nota

Nueva York.- La cifra de personas diagnosticadas con el coronavirus en Nueva York se ha elevó de seis a 11 casos, todos vinculados con el abogado del norte del estado, el único que ha necesitado ser recluido en un hospital y que finalmente ha llevado a pedir que unas mil personas relacionadas con su caso se pongan en cuarentena voluntaria.



Los nuevos afectados son miembros de la misma familia, entre ellos la esposa de un hombre que llevó al hospital al abogado de 50 años, y cuatro hijos, todos residentes en New Rochelle, en el condado de Westchester, de acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.



La familia está relacionada con la Academia del Torah, una sinagoga de New Rochelle que ha sido cerrada al menos hasta el 8 de marzo. Ahí las autoridades han pedido confinamiento a unas 300 personas.



El abogado fue el segundo caso reportado en el estado de Nueva York, tras lo cual su esposa, que trabaja en la misma firma de abogados en Manhattan, arrojó positivo así como su hijo de 20 años y su hija de 14, además de un amigo que le llevó al hospital, que estuvo en un espacio cerrado con él.



La Universidad Yeshiva donde acude el hijo en el Alto Manhattan, así como la escuela a la que asiste la menor en el distrito de El Bronx, fueron cerradas el martes.



Siete personas fueron sometidas al test en la firma donde trabaja el abogado, cerca de la estación del metro de Grand Central, en Manhattan, entre ellas su esposa. Un compañero de habitación de universidad del joven de 20 años y un amigo cercano también fueron sometidos al test y los resultados están pendientes.



El primer caso fue el de una mujer de 39 años, que trabaja en el campo de la salud, y que está en aislamiento voluntario en su hogar. "Habrá cientos (de casos) en el condado de Westchester", advirtió el gobernador.



Los departamentos de Salud del estado y del condado de Westchester ordenaron a la sinagoga de New Rochelle que suspenda los servicios y han puesto en cuarentena a los feligreses que acudieron a ese templo el pasado 22 de febrero a un funeral y a otro servicio el 23.



También a los dos amigos del joven de 20 años de la Universidad de Yeshiva, los estudiantes de la escuela donde asiste su hermana y los siete empleados del bufete donde trabaja el padre.



Cuomo indicó además que dos familias que regresaron recientemente de Italia arrojaron negativo a la prueba.





Con información de ABC Noticias