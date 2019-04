Obama es el líder mundial más importante de nuestro tiempo: Calderón

Tuve el honor de saludar y conversar con el Presidente ⁦@BarackObama⁩, el líder global más importante de este tiempo. Coincidimos como Presidentes de nuestros respectivos países durante 4 años. Siempre apoyó a México, gracias por su trato afectuoso. (Sevilla ⁦@WTTC⁩) pic.twitter.com/p8QNcnowRO — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 4, 2019

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa conversó con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la 19 Cumbre Mundial organizada por el World Travel & Tourism Council (WTTC) en Sevilla.En su cuenta de Twitter, el ex panista se refirió a Obama como el “líder mundial más importante de nuestro tiempo”,Ayer, Obama participó en la cumbre advirtió que los nacionalismos y la xenofobia ponen en riesgo la situación mundial.“La gente que tiene miedo encamina políticas que miran al pasado y que mandan a construir muros; son políticas que en Estados Unidos no son atractivo para los jóvenes, es algo que rechazan frontalmente y hay una correlación fuerte entre la actitud progresista hacia las diferentes culturas, necesidades u orientaciones sexuales y la edad”, dijo.