Obama urge en Miami a ‘votar como si la vida dependiera de eso’

"Votar como si la vida dependiera de eso", subrayó Obama en un evento motorizado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), estado donde el empate de Biden con el mandatario Donald Trump en los sondeos persiste a pocas horas de la apertura de la urnas, este martes a las 7 de la mañana hora local.



"Si eres elegible para votar y crees que el país puede hacerlo mejor, necesito que emitas tu voto ... podemos elegir la unidad sobre la división", enfatizó.



"Las vidas de los hispanos cuentan", aseguró Obama en un condado en el que un 69 % de los residentes son latinos y un 17 % afroamericanos.



"Miami-Dade tiene más afiliados que cualquier otro condado en Florida, y Florida tiene más que cualquier otro estado", subrayó Obama, al criticar que el político republicano insista en acabar con ACA en plena pandemia.



"Joe se preocupa por ti, tu seguridad y tu seguridad. Trump se preocupa por alimentar su ego", manifestó.



"Si viera a un demócrata que miente todos los días. Los verificadores de hechos no pueden seguir el ritmo ... Yo diría que ese no es el ejemplo que quiero ... está violando los valores que intentamos vivir", agregó.



"Creo que ya sabríamos que es un socialista secreto", se burló Obama al subrayar que el candidato demócrata rechaza las dictaduras en todo el mundo, incluyendo Cuba.



"Mi gente. Hay que salir a votar", manifestó Fonsi a un público, en su mayoría hispano.



"No se trata de tu afiliación partidista. Se trata de salvar nuestra democracia y avanzar juntos", aseguró Fonsi durante el cierre de la campaña Biden en Florida. EFE



El expresidente estadounidense, en el estratégico estado de Florida, donde llamó a "votar como si la vida dependiera de eso".En sintonía con el mensaje del artista puertorriqueño Luis Fonsi, que en el mismo evento antes del discurso de Obama llamó a "salvar la democracia" a través del sufragio, el expresidente instó a votar por Biden a quienes desprecian las mentiras y creen en la ciencia, la igualdad racial, la "dignidad y el respeto".Unos 250 vehículos, entre ellos uno con varias banderas de países latinoamericanos, se dieron cita en un escampado en el que sus conductores y pasajeros bailaron al ritmo de Fonsi y el afroamericano DJ Irie, quien también hizo un llamado a participar en la elección presidencial.que cuenta con una opinión favorable de un 75 % de los latinos según una reciente encuesta de la cadena hispana Univision,, que alberga a más de 2,7 millones de floridanos, el más poblado del estado.Detalló que los latinos son los que mayormente se han beneficiado de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA), aprobada bajo su Gobierno (2009-2017), y lamentó que Trump ha buscado eliminarla, incluso llevándola al Tribunal Supremo de EE.UU., Trump no haya presentado un reemplazo de esa ley.El exmandatario fue presentado por la inmigrante jamaiquina Grace Meatley, una enfermera que ha estado atendiendo pacientes de la covid-19 en la unidad de cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital, en Miami-Dade, el epicentro de la pandemia, con cerca de 3.700 muertos y más de 187.000 casos confirmados desde el pasado 1 de marzo.y por el contrario "esparce" la covid-19 en sus giras de campaña.BORICUAS ANIMADOS A VOTARPor otro lado, el presidente dijo que si hubiera un demócrata que se estuviera comportando como Trump no podría apoyarlo.Dijo además que si Biden, su vicepresidente en ocho años de Gobierno, fuera socialista, como lo tacha la campaña de Trump, ya se hubiera dado cuenta.El demócrata además aseguró que Biden nunca va a ir a "tirar toallas" a Puerto Rico después de un huracán, como lo hizo Trump tras el ciclón María, sino que va a "reconstruir" la isla.Minutos antes, el puertorriqueño Fonsi dijo a la audiencia que los latinos en el país, donde una cifra récord de 32 millones de hispanos son elegibles para votar, "van a marcar la diferencia en esta elección".de forma anticipada y por correo.Los boricuas, más de 1,3 millones en Florida, en su mayoría asentados en el centro del estado, en los condados Hillsborough, Osceola y Orange, en donde se asienta Orlando, se han sumado a esa tendencia.Hasta la fecha, 330.774 votaron anticipadamente y por correo, un 30 % más que en las presidenciales de 2016 (253.978), según datos divulgados hoy por la Alianza for Progress.