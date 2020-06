Obesidad en niños aumentará tras confinamiento: IMSS

Escuchar Nota

“La pandemia que se vive no ha permitido que se lleven a cabo las rutinas adecuadas para el manejo del niño con obesidad, lo que genera, en la mayor parte de los casos, que su alimentación vaya de mal a peor, aunado a la nula presencia de actividad física”, manifestó.

“El área médica está consciente del impacto emocional y psicológico que puede tener según la etapa del desarrollo del niño y como haya vivido esta situación con su familia, de ahí que una parte central de su estrategia sea mantener y salvaguardar el bienestar físico y mental de estas nuevas generaciones que se verán marcadas por la emergencia de salud a nivel mundial”, expuso.

“En México aún nos encontramos en emergencia sanitaria, por lo que no contamos con datos acerca del impacto de esta pandemia sobre la obesidad infantil. Lo que nos debe alertar ante esta nueva epidemia”.

Una vez que termine el confinamiento por la pandemia de Covid-19,para evitar complicaciones como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.El doctor Arturo Flores Hernández, jefe del servicio de Pediatría del Hospital General de Zona No. 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló queEl especialista explicó que al no acudir a la escuela los niños no están en riesgo de contagio, peroIndicó que desde mucho antes de la pandemia se tiene el antecedente del sedentarismo y obesidad en la población infantil y las repercusiones que conllevan a la salud, como diabetes e hipertensión, y que este tipo de padecimientos incrementan el riesgo de presentar síntomas graves de la infección por SARS-Cov 2.Arturo Flores Hernández recomendó que una vez que los niños retornen a sus actividades escolares, tanto maestros, como en las unidades de primer nivel de atención deberán identificar los determinantes familiares y psicosociales del confinamiento con relación a su alimentación.Información de Milenio