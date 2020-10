Obispo de Chilpancingo anuncia que tiene covid

Escuchar Nota

El Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dio a conocer que se realizo la prueba de Covid-19 y resultó positivo, por lo cual permanecerá aislado los próximos días.En el comunicado señala: “me uno en oración a quienes han vivido o viven esta experiencia. Desde ahora he ofrecido a Dios mi espera. No quiero ser una simple víctima de la enfermedad, sino una ofrenda de amor en bien de toda esta Diócesis que me ha sido confiada”.Con información de Excélsior