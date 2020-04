Obliga Covid-19 a postergar carreras en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En lo que falta de este mes y mayo, habrá más carreras pedestres en la ciudad que deberán modificar su fecha, tal como lo hizo la 15K del GIS y le han seguido otras, como la Pino Real.



Ésta última anunció el cambio de fecha, sin embargo no ha determinado cuándo se realizará.



Programada para el 30 de mayo, la carrera sería nocturna en Arteaga, con distancias de 5 y 15 kilómetros, pero es un hecho que se efectuará.



Así como esa, hay otras que no se correrán, como las de este fin de semana, con la octava edición de la Colam Run 2020.



En mayo habrá más cancelaciones, pues el 10 de mayo estaba programada la Run With Mom, el 17 de mayo la 15K GIS y el 24 de mayo la Carrera Rotaria 40 aniversario, que deberán ser postergadas debido a la emergencia sanitaria.





Aplazadas

- 21K Coahuila

- 15K Gisa

- Pino Real

- Colam Run 2020



Por confirmar

- Run With Mom

- Carrera Rotaria 40 Aniversario