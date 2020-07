Obliga Covid a payaso a trabajar en cruceros

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Ataviado a la usanza de charro, con gabán de cuero de venado al hombro y sombrero “El Payaso Cornetín” a diario recorre los cruceros de Ramos Arizpe para alegrar las mañanas y las tardes entonando y tocando canciones rancheras, en especial de José Alfredo Jiménez, a cambio de unas monedas para poder sobrevivir.



Apoyado en la tecnología, gracias a un radio de pilas con USB, hace gala de su repertorio para deleitar a los conductores.



José Vidal Guerrero Juárez, originario de Mazapil, Zacatecas, tiene 72 años. Asegura que es divorciado y soltero desde hace más de 20 años; es padre de cuatro hijos, a uno de ellos que era policía ya lo recogió Dios.



Hace una pausa en su labor.



“Yo soy payaso profesional, de oficio, pero como no hay chamba, bueno, vamos a buscarle donde Dios nos dé licencia… yo como personaje de payaso me llamo ‘El Payaso Cornetín’, la payasología me la enseñó mi padre desde que yo era una criatura”.



Se presenta de esta manera: “Música, magia y diversión, El Payaso Cornetín es la solución’, porque yo hago muchas magias que nadie las hace”.





Multioficios



A lo largo de su vida ha aprendido varios oficios. Primero su padre le enseñó a tocar trompeta, en una escuela primaria fue director de Escolta y Banda de Guerra. Comparte que sabe hacer dulces de calabaza, de camote y de coco.



Guitarra, acordeón y armónica son otros instrumentos musicales que sabe tocar para amenizar sus presentaciones.



Además, en la Parroquia de San Nicolás Tolentino ha colaborado como ministro extraordinario en la Sagrada Comunión y se define como 100% católico, pero respeta a las demás iglesias, por ejemplo, “ser cristiano es buena onda.



“Soy técnico mecánico en maquinaria pesada, zapatero, dulcero, albañil, carpintero. Estuve estudiando la carrera de sacerdote en el Seminario Conciliar de Zacatecas. No es por presumirle, pero los sacerdotes son los mejorES preparados del mundo porque ahí nos enseñan todo: barrer, trapear, poner suelas a los zapatos, cocer la ropa, hacer de comer, un sacerdote tiene que saber de todo para poder salir al mundo”.



En sus andanzas recuerda haber tallado lechuguilla, juntar leña en el monte.



¿Por qué no siguió la carrera de sacerdote?



“Dice un dicho: el hombre pone y Dios dispone…”. Cuando tiene tiempo, regresa a ejidos de Zacatecas a impartir clases de catecismo. Ingresó al Seminario a los 16 años y permaneció siete años.