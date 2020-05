Obligan a cerrar a otros 40 negocios en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Un total de 40 establecimientos no esenciales fueron cerrados por orden de la Dirección de Protección Civil, operativo en el que participaron también policías municipales y elementos de la Guardia Nacional.



El operativo empezó a las 10:00 y concluyó pasadas las 14:30 horas. Los elementos policiacos recorrieron todos los sectores de la localidad, desde la Zona Centro hasta las colonias del poniente y oriente de Ramos Arizpe.



El titular de Protección Civil, Francisco Sánchez Aguirre, dijo que ordenaron el cierre de zapaterías, tiendas de ropa, barberías y algunos establecimientos que expenden servicios diversos, a quienes se notificó que no están autorizados para mantenerse abiertos.



“La totalidad de los dueños de comercios acataron la disposición y procedieron a cerrar sus instalaciones de inmediato para no ser amonestados por la vía legal”, expuso.



El funcionario municipal destacó que el total de los comercios que dejaron de operar se suma a los 31 negocios cerrados la semana anterior, cuando se implementó una movilización en la que participaron las corporaciones de los tres niveles de gobierno.



“Se clausurará cualquier establecimiento que desacate las medidas ordenadas por la Secretaría de Salud para reducir la movilidad ciudadana, y con ello el riesgo de contagios de Covid-19”, manifestó.



Sánchez Aguirre afirmó que sábado y domingo se intensificará la presencia del operativo implementado por toda la localidad, con el objetivo de vigilar el comportamiento de la población por la demanda que ocurrirá en los diferentes centros comerciales.