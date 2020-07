Obligará la NFL a los aficionados a usar cubreboca

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La NFL confirmó que si se permite a aficionados en partidos de la liga durante esta temporada regular, deberán portar máscaras.



La NFL no ha emitido una política generalizada con respecto a aficionados en los estadios, dejando a los equipos tomar sus decisiones respetando ordenamientos locales.



Los Jets de Nueva York y Gigantes anunciaron que no habría fanáticos durante sus partidos como locales en MetLife Stadium hasta nuevo aviso. El gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, recientemente emitió una orden limitando el número de personas que pueden asistir a reuniones en espacios abiertos en el estadio hasta 500.



El propietario de los Raideres de Las Vegas, Mark Davis, dijo que se inclina hacia no contar con aficionados asistiendo al nuevo Allegiant Stadium de Las Vegas en esta temporada.







Los Rams de Los Ángeles anunciaron el martes que el nuevo SoFi Stadium estará a capacidad limitada o nula esta temporada.



Oficiales de la ciudad de Filadelfia anunciaron la semana pasada que no se permitiría a fanáticos en las tribunas de los partidos de las Águilas de Filadelfia en el 2020, pero un día más tarde, la oficina del Alcalde aclaró la postura de la ciudad y ofreció una pequeña esperanza de que pudiera haber aficionados en las gradas durante algún punto de la campaña.