Obra de vado San Felipe beneficiará a las Argentinas

Poco más de un 80% es lo que se registra de avance el vado San Felipe, informó el director de obras públicas Anselmo Elizondo al señalar que en ese lugar además de algunas modificaciones en este cruce, se llevan a cabo otra serie de acciones que involucran a lo largo y ancho del arroyo “El soldado”, trabajos que aseguró ya mostraron que funcionan luego de las pasadas precipitaciones.Sostuvo que el agua ha fluido de manera normal en el arroyo y prueba de ello es que no se han presentado inundaciones gracias a la apertura que se le dió al vado San Felipe. “Estamos haciendo estudios con las aguas, no hay otra forma mejor que estarlo valorando y traemos un equipo muy profesional de topografía para ver dónde tenemos las fallas” dijo.Elizondo argumentó que la limpieza de los arroyos ha sido fundamental para evitar problemas en ellos, por lo que el haber abierto poco más desde el Vado San Felipe hasta el Río Bravo alrededor de 1.6 kilómetros, ha beneficiado a la población, habitantes de Las Argentinas y a los mismos vecinos cercanos a esta obra.“Siempre lo he dicho, esta no es una acción definitiva que va a venir a acabar por completo las inundaciones de las Argentinas, pero sí es una medida muy importante que ayuda a bajar el riesgo de inundación como lo mismo se hace en la parte alta de la ciudad a la altura de la Guarnición por el bulevar Ancira” concluyó.