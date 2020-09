Obras en Saltillo son validadas por comités ciudadanos

Escuchar Nota

“Dentro de los procesos de construcción se acuerda con los contratistas la señalización formal de cada una de las obras y ese fue colocado de manera errónea metros arriba”, dijo.

“El pluvial en la Guayulera se realizó en tiempo y forma, están las fotos y los vídeos de cómo ha funcionado esta primera etapa, los cientos de vecinos del sector son testigos de que la obra se encuentra realizando su función perfectamente”, señaló.

“Se tienen contemplado todo un proyecto de obras para ese sector, pero ante la falta de recursos federales y los recortes que se han vivido, no se han podido aplicar, incluso esta obra se logró llevar a cabo gracias a los recursos de la última administración federal que si le metía a los municipios”, mencionó.

