Obras hídricas no afectan acuífero sur; Estudio Conagua

Con referencia a la información que se ha vertido durante las últimas horas con referencia al proyecto Ciudad Derramadero y los acuíferos de la Región Sureste, el Instituto Municipal de Planeación informa:Como parte de las medidas necesarias para garantizar la sustentabilidad hídrica de la ciudad de Saltillo, el Gobierno Municipal, realizó un estudio técnico con financiamiento del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) para determinar las disponibilidades de agua en los acuíferos localizados al sur de Saltillo.Ello con el objetivo de garantizar el suministro del vital líquido durante los próximos años para los más de 900 mil habitantes de la ciudad y la zona rural de Saltillo.Esta investigación, cuyas conclusiones fueron avaladas técnicamente por la Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA) permitió conocer las capacidades de recarga anual de estos acuíferos y estimar la cantidad de agua de la cual se puede disponer para el consumo humano.Además este estudio concluye que el proyecto de la Ciudad Derramadero cuenta con el abasto propio garantizado de agua potable gracias a su acuífero.Con base en la información recabada por especialistas, se concluyó también que las obras hídricas de la Ciudad Derramadero no afectarían el abasto de las poblaciones de Parras y de General Cepeda, menos aún de Ramos Arizpe y de Arteaga.En contraparte, estas obras garantizarían el suministro para nuestra ciudad y las empresas que generan miles de empleos que son el sustento de los habitantes de Saltillo, Parras, General Cepeda, Arteaga y Ramos Arizpe.Asimismo, garantizaría que los habitantes de los ejidos del sur de Saltillo cuenten con el abasto de agua para el consumo humano y agropecuario.Cabe recalcar que, para el Gobierno Municipal de Saltillo, garantizar el suministro de agua para la población está por encima de cualquier interés de particulares.Los municipios de Parras, General Cepeda, Artaega y Ramos Arizpe han trabajado siempre de la mano con Saltillo. Nos une un hermanamiento inquebrantable y consolida una potencia regional para nuestro país.Por tanto, el Gobierno Municipal de Saltillo continuará trabajando coordinadamente con el Gobierno Federal, Estatal y los municipales de la Región Sureste, la sociedad civil y los empresarios responsables que trabajan todos los días para mantener el desarrollo de nuestra región.1- Se cuenta con un estudio técnico profesional en el que están basados los datos presentados.2- El agua es necesaria para el consumo de más de 900 mil saltillenses, tanto humano, como industrial y agrícola.3- El proyecto de Ciudad Derramadero no requiere del acuífero Sur ni de otros, tiene el suyo propio.4- Las obras hídricas proyectas NO afectarán el abastecimiento del agua para los municipios de Parras, General Cepeda ni la zona rural de Saltillo.