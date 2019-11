Obrero gana 135 millones de dólares; jura que seguirá trabajando

Inglaterra.- Un obrero de Inglaterra que se ganó cerca de 105 millones de libras esterlinas (más de 135 millones de dólares) en la lotería EuroMillions ha prometido que, aunque la fortuna haya cambiado su vida para siempre, no dejará de trabajar.



"Una vez que haya superado la conmoción, tendré que seguir haciendo algo. No soy del tipo que se queda quieto", dijo Steve Thomson, de 42 años, quien dirige un establecimiento de construcción. "Mi compañero de negocio sabe que si necesita ayuda, estaré allí", recoge sus palabras el periódico británico The Daily Telegraph.



Ahora Thomson, su mujer, dos hijos e hija —que viven todos juntos en una pequeña casa de 120.000 libras esterlinas en la ciudad costera de Selsey— son más ricos que la actriz Emma Watson y el futbolista Gareth Bale.



El hombre dijo que lo primero que quiere hacer con el dinero es comprar una casa más grande, para que cada uno de sus hijos tenga su propia habitación.



El sorteo se realizó el pasado 19 de noviembre, en el 25.° aniversario de la Lotería Nacional (The National Lottery), cuyo primer certamen tuvo lugar en 1994. El premio entregado en esta oportunidad es el noveno más grande concedido hasta ahora en la historia del Reino Unido.





Con información de RT