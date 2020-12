Observa Enrique Vila-Matas al monstruo de su abismo

Escuchar Nota

Surge entonces la pregunta clave: “Si nadie vende nada, ¿qué sentido tiene que escribamos con un criterio comercial? Yo, sobre todo hoy en día, cuando más crudo se ha puesto todo, opino que, puestos a vender poco, lo mejor es que escribamos con total libertad todo lo que no nos atreveríamos nunca a escribir”.

El escritor barcelonés, en el que la periodista cultural Anna Maria Iglesia ejerce de irredenta psiquiatra literaria para obtener una confesión en toda regla, donde asoman recuerdos, anécdotas e influencias de Vila-Matas.En la larga conversación recogida en Ese Famoso Abismo (Wunderkammer), el escritor revela que se sitúa entre los que “sospechan que el esmero en el trabajo es la única convicción moral del escritor”, y añade:El propio Vila-Matas se interroga: “¿Acaso la clave para vivir mejor no puede estar en la alegría de la escritura cuanto esta va ligada al ejercicio de la libertad, o a esa variante de la libertad que Cervantes descubrió en la locura?”.Al hilo de cierto determinismo pesimista de Pessoa, que decía queVila-Matas considera que “hay que escribir desde la más rigurosa humildad sin cerrarse la puerta nunca a trazar una obra maestra”.Vila-Matas se declara enemigo del argumento o la trama en la novela: “Aunque lo reprimo como puedo,que pretenden ofrecerle al lector ‘una visión del mundo’”.y para ello recurre como mantra a las últimas palabras del discurso de Rafael Sánchez Ferlosio cuando recibió el premio Cervantes: “El argumento se quedó parado y sobrevino la felicidad”.Cuestionado por la figura del narrador, el autor de Bartleby y Compañía, Doctor Pasavento o París no se Acaba Nunca, asegura que el tipo de narrador que más le gusta es aquel que previamente ha ejercido de crítico y que en un momento determinado sabe comprender que, si quiere honrar a la literatura, tiene que convertirse directamente en escritor:En el diálogo surgen cuestiones recurrentes en el debate literario como la literatura comercial versus la literatura culta que, para el escritor, es: “En el ensayo que cerraba Exploradores del Abismo yo sugería que el verdadero triunfo, lo que Juan Benet definió como el ‘prestigio propio’, la verdadera y sublime gloria solitaria, podía residir en no ser reconocido”.