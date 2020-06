Observa fantasmas del confinamiento

Escuchar Nota

Encerrado en su casa, conviviendo con sus hijos y viendo las pinturas que ahora mismo vende en internet,Viendo día trás día los mismos objetos. Viviendo a diario las situaciones, los gritos y los abrazos con sus hijos, observando cómo su casa se llenaba de fantasmas que se implantaron dentro de sus recuerdos., especialmente un creador quien vive con una sensibilidad distinta. Por eso a Ortega este confinamiento lo afectó en más de un sentido.“A mí, personalmente, en el proceso artístico me pasó algo bien curioso ya que comencé a trabajar con cosas del encierro: mi mecánica de actuar en lo familiar, los lugares en los que estaba y mis gustos,todos ellos dentro de la casaEspecies de fantasmas, cosas de gente viva que estaban ahí. Otros seres que ahora son fantasmas”, agrega sobre la reflexión más profunda que le provocó esa ermita obligada a causa del Covid-19: no somos lo que nos vemos a través de otros.. Sus pinturas retratan escenarios callejeros como lo muestra en su última colección expuesta, Ambulante o, por el contrario, relata escenas íntimas y naturalezas muertas.En el tiempo que pasó encerrado su trabajo comenzó a moverse en otras texturas e inquietudes unas que nacieron del proceso rutinario de vivir y que tiene que ver particularmente con las posiciones de poder. Mismas que él define como “rastros pegajosos, reflejos del abuelo o la abuela de mis hijos, de su madre, de mí mismo”.“El encierro para mí fue, en cierto sentido, un momento de pausa que me permitióa través de las relaciones de poder. Creo que ahora me interesa hablar sobre cómo nos construimos a través de estos fantasmas latentes que son los otros con quienes convivimos. Quizá no de manera presencial, pero que sí siguen ahí en los pequeños gestos y actitudes que tenemos hacia las relaciones. Esas personas, esa gente que odiamos o quisimos mucho ahí están y permean nuestro día a día”, apuntó.El confinamiento terminó para Ortega, quien ahora puede salir a su trabajo y aunque los recuerdos fantasmales habitan su casa, la forma de, una que no sabe si comenzará ahora, ya que el vivir encerrado lo dejó muy cansado.Sin embargo, para todo aquel que esté interesado en hacerse de una de sus pinturas,Por otra parte, el pintor ve también una nueva oportunidad para la venta de obra, alejada de la idea romántica del pintor confinado en su taller vendiendo su obra solo por galeristas y exposiciones.Sí es un evento, una plática y una parafernalia que conlleva el trabajo, pero rara vez se vende. Es quizá una inversión perdida, salvo por la publicidad. Por eso vi que era mejor vender las piezas por Facebook hablando sobre el por qué fue echa, la colección a la que pertenece y demás. Y se ha vendido.“Es porque lo digital es mucho más directoSolo que quizá los artistas se han alejado del oficio para sentirse más como filósofos del quehacer, algo que elevó el ego, pero al que nos hemos tenido que regresar: trabajar directamente con los clientes”, concluyó Ortega.