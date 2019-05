Obsoleto, registro de desaparecidos

Desde marzo de 2018, el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas está sin actualizarse, por lo que se desconoce la cifra real de personas que han sido víctimas de la desaparición.Dicho registro tiene severas irregularidades, ya que no existe un protocolo homologado para dar de alta el perfil de una persona en calidad dedesaparecida.La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Kara Irasema Quintana Osuna, señaló que dicho registro será reformado para homologar la forma en que los ministerios públicos abren una carpeta de investigación sobre desaparición.La funcionaria del Gobierno federal explicó que hay casos de personas desaparecidas que se registran en las unidades de investigación de homicidios, lo que equivale a que la carpeta de investigación no concluya porque no hay un cuerpo del delito y esa investigación debería hacerse en las agencias especializadas de búsqueda.Entre las irregularidades que detectaron en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas figura la repetición de nombres, registros incompletos, carpetas en las que solo hay el nombre de la persona sin una fotografía, señas generales y detalles sobre su desaparición.Quintana Osuna agregó que se está trabajando en un nuevo modelo de recolección de datos para armar las fichas de identificación de personas desaparecidas que alimentarán el registro nacional, con la intención de que sea un sistema homologado.