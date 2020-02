Obtiene PN calificación positiva en Fitch Ratings

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- En rueda de prensa el alcalde Claudio Bres Garza destacó la puntuación positiva de “AA” que se dio por parte de la compañía calificadora, Fitch Ratings; esto por el ejercicio financiero realizado el año pasado 2019.



De acuerdo con esto, explicó que dicha categorización de “AA”, representaría en puntos numéricos una calificación de 8, siendo la última y máxima puntuación “AAA” como 10.



“Hoy si comparamos la calificación actual es un 8; lo máximo que había alcanzado Piedras Negras hasta ahora había sido un 6”, enfatizó el alcalde.



Manifestó que a través del trabajo conjunto se buscará poco a poco un mayor crecimiento de egresos e ingresos siempre con disciplina financiera y sin iniciativas para pedir préstamos.



Precisó que sería halagador tener una puntuación con “AAA”, lo cual le daría esta frontera una característica exclusiva entre un grupo selecto de municipios mexicanos.



“A quien no le gustaría tener una calificación AAA y creo que si mantenemos este ritmo, esta y futuras administraciones, el día de mañana podría estar en esa distinción”, concluyó.



Finalmente, Bres Garza declaró que este tipo de resultados no hacen más que demostrar la transparencia con la que trabaja esta administración y la importancia que hay en aplicar limpieza en las finanzas, tomando como factor clave el no endeudamiento del municipio.