Obtiene Tri femenil el quinto lugar en Copa Chipre

La Selección femenil ganó el quinto lugar de la Copa Chipre al derrotar 2-0 a República Checa, dejando este certamen con dos victorias, un empate y una derrota, además de un largo camino de trabajo para el cuerpo técnico del Tri, que busca tener en pie un conjunto muy competitivo para el Preolímpico del 2020.El conjunto nacional no tuvo un inicio afortunado y se salvó de irse al descanso con dos goles en contra.En los primeros minutos República Checa falló con puerta abierta y al 31", desperdiciaron una oportunidad desde el punto penal, con un disparo por arriba de la portería.La guardameta Alejandría Godínez no salió en su día, pero sus titubeos no les pasaron factura en los primeros 45 minutos.El Tricolor recuperó el orden y llegó el gol de Jaqueline Ovalle al 34".Para este partido, Christopher Cuéllar decidió darle juego a elementos que había tenido en la banca y dejó como cambios a las experimentadas Charlyn Corral, Bianca Sierra y Mónica Ocampo.En el complemento llegó el empate de República Checa al 47", luego de una falla de la portera Alejandra Godínez que fue bien aprovechada por Jitka Chlastakova, quien puso el 1-1.Poco le duró el gusto al conjunto checo, que se vio presionado por el de Cuéllar para volverse a ir al frente.Al 54", México volvió a tomar el mando del partido y el 2-1 apareció luego de un autogol de Simona Necidová, cuando Katy Martínez intentaba sorprender a la portera Barbora Ruzciková, tras una combinación con Stephany Mayor.Cuéllar mandó a Charlyn, Bianca y Ocampo al 62", para cerrar el partido, pero la ofensiva del Tri se encontró con un pésimo arbitraje, que marcó dos avances en fuera de lugar inexistentes, además de diversas faltas a favor del cuadro nacional, que no hizo efectivas.Al final el Tri salió adelante defendiendo su ventaja y dejando a sus rivales extenuadas.