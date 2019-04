Obtuvo CFE 10 MDP más barato el carbón en licitación

Los precios que se ofertaron en sobre cerrado en licitación para la compra de carbón representó un ahorro de poco más de 10 millones de pesos para Comisión Federal de Electricidad y con ello para la generación de electricidad, reveló la empresa Minera y Acarreos Flores.A través de un reporte donde se compararon los precios, la empresa que ha sido cuestionada por que obtuvo la mitad de las 330 mil toneladas licitadas por CFE, ofreció el carbón a un 6 por ciento más barato en la venta de carbón esto luego de comparar las propuestas ganadoras.Tras marchas y protestas de carboneros adheridos a la PRODEMI, la empresa cuestionada señaló que la oferta fue en licitación pública y la propuesta fue muy por encima del 1% de descuento que ofreció PRODEMI, en donde más de 80 carboneros pueden ofrecer un mejor precio.La CFE al obtener un precio más barato del carbón su costo de generación de fluído eléctrico se reduce y puede competir contra los productores particulares que le venden electricidad a la compañía.Por su parte el delegado del gobierno federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado defendió esta tarde la licitación que CFE hizo de 330 mil toneladas de carbón ante productores de la región de Sabinas.“Veo que se ha hecho costumbre culpar al gobierno federal de cualquier situación que afecte en Coahuila”, dijo.La CFE cumplió con el compromiso de lanzar una licitación transparente para reactivar la economía de la región carbonífera, hasta ahí CFE lo único que ha hecho es cumplir con la exigencia para reactivar la copra.La licitación fue publica y transparente, donde participaron quienes quisieron hacerlo y quienes no participaron fue por su voluntad.“En este proceso participaron dos propuestas una de la Prodemi, que se ha encargado en los últimos años de ser intermediaria de comprad e carbón a CFE, y un particular.CFE no limitó a nadie y fue transparente y en ese sentido no me parece responsable que se quiera culpar a CFE del resultado. La paraestatal cumplió con la convocatoria y ese es el comrpomsio del gobierno federal” aseguró.Dijo que es claro el compromiso de frenar el coyotaje, sin duda hoy que terminar con esta práctica en la que se ha desplazado a los productoers de carbón y se ha privilegiado a intermediarios y vamos a entrarle con CFE para que el coyotaje quede en el pasado y se privilegie a los productores. Pero en esta licitación, insistió, CFE no tiene responsabilidad en el resultado.