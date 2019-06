OCDE respalda respuesta de México ante aranceles de EU

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respaldó a México al privilegiar el diálogo para dar solución al tema de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La directora de la OCDE y Sherpa ante el G20, Gabriela Ramos, dijo que “la decisión del presidente (Andrés Manuel López Obrador), de enviar a sus equipos y ver de qué manera se puede avanzar hacia un diálogo mucho más constructivo, es muy bienvenido”.Gabriela Ramos dijo que lo único que nos compete es buscar medidas de diálogo y cooperación para seguir avanzando.Ante la situación, consideró que México no debe dejar de confiar en los mecanismos multilaterales.Agregó que una situación similar se da con el Brexit, donde no hay forma de romper los vínculos migratorios, culturales, financieros y comerciales sin dañar a la economía.La directora de la OCDE coincidió en que el tema migratorio no se resolverá con tarifas.“Nuestro llamado es decirle a los países que están tomando medidas defensivas que esto afecta a la comunidad internacional y que nadie saldrá bien librado”, manifestó.