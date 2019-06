Ocho datos sobre Federico García Lorca por su aniversario de vida

Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Granada. Es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX. Es autor de obras como Poeta en Nueva York, Bodas de sangre, Yerma, Sonetos del amor oscuro y Diván del Tamarit.En conmemoración por su aniversario 121, te dejamos estos datos esenciales que debes saber sobre la vida y obra de Federico García Lorca.Estudió las carreras de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada. Ahí formó parte de El Rinconcillo, un grupo de jóvenes intelectuales, artistas y periodistas.En 1918 publicó libro fue Impresiones y paisajes, que no tuvo una gran acogida. Su primera obra teatral fue El maleficio de las mariposas, un rotundo gracaso. Fue hasta la publicación del Libro de poemas en 1921 cuando empezó a generar renombre.Formó parte de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde estuvieron genios como Albert Einstein y madame Curie y donde conoció a Salvador Dalí y Luis Buñuel, con quienes forjaría una gran amistad. Al primero le dedicó su obra Oda a Salvador Dalí en 1926.García Lorca era homosexual en una época en que ésto no era bien visto. Uno de sus amores más intensos fue con el escultor Emilio Aladrén Perejo, por quien el poeta se desvivía.Los historiadores sostienen que Aladrén no era homosexual y sólo buscaba a alguien que lo llevara a la fama. La ruptura generó una gran depresión en el escritor.Una de sus obras más famosas fue Primer romancero gitano, que le provocó una gran polémica en España, pues se le acusó de conservador y de defender a los gitanos.Lo anterior, además de la ruptura amorosa con Emilio Aladrín, llevó a Lorca a empezar a salir de su país. Estuvo en Nueva York, donde escribió Poeta en Nueva York, y un breve tiempo en Buenos Aires.El gobierno mexicano ofreció protección al escritor cuando empezó a sufrir amenazas durante el inicio de la Guerra Civil Española, debido a sus declaraciones abiertamente socialistas.Sin embargo, García Lorca rechazó el apoyo de México y regresó a Granada en 1936. El 16 de agosto de ese año fue detenido y fue fusilado en un barranco en Víznar dos días después, el 18 de agosto de 1936.Investigaciones sugieren que quienes los traicionaron fueron las familias vecinas de sus padres, Roldán y Alba, a quienes el escritor critica en su obra La Casa de Bernarda Alba.A más de 80 años de la muerte de Federico García Lorca, no se han podido encontrar los restos, que se cree están en alguna fosa común. Se han realizado varias excavaciones alrededor de la zona, donde ahora está un parque que lleva el nombre del escritor.Una teoría sugiere que el cadáver del poeta pudo haber sido escondido durante la construcción de este recinto, pero no ha habido estudios que lo corroboren.